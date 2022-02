Zwei heute 23 Jahre alten Zwillinge und ihr knapp zwei Jahre jüngerer Bruder sollen in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 2020 im nördlichen Landkreis schwere Straftaten begangen haben. Anklagevertreter Oberstaatsanwalt Martin Schacht wirft ihnen unter anderem versuchten Totschlag, schwere Körperverletzung und Sachbeschädigung vor.

Deshalb sitzen die drei jungen Männer seit Mittwoch auf der Anklagebank im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Karlsruhe, wo eine Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Sabine Salomon über sie urteilen soll.

Was war geschehen? Vorausgegangen sein sollen verschiedene Beleidigungen und Drohungen wegen einer Frau. Auf Facebook und Instagram ist es hoch hergegangen – bis hin zu Beleidigungen der jeweiligen Mütter und zu Todesdrohungen. In der fraglichen Juninacht ist es dann zu einem dubiosen Zusammentreffen gekommen.

Die drei Angeklagten und bis zu fünf weitere Personen sollen sich in drei Autos dem Fahrzeug der beiden dann Geschädigten genähert bei Östringen haben. Als man dieses Auto entgegenkommen sah, hätten die drei Fahrzeuge schließlich aggressiv gewendet und seien dem Auto der Kontrahenten hinterhergefahren. Das erste hat das Auto der Geschädigten überholt und ausgebremst.

Nur einer der Brüder spricht vor Gericht

Wie viele junge Männer aus den Verfolgern ausgestiegen sind, ließ sich am gestrigen ersten Verhandlungstag nicht endgültig klären, zumal auch nicht alle Angeklagten Angaben zur Sache gemacht haben. Fest steht, dass die Türen des eingekeilten Autos aufgerissen und die beiden Insassen mit Schlägen traktiert wurde. Fest steht auch, dass auf beiden Autoseiten Messer zum Einsatz kamen, mit denen die beiden Insassen verletzt wurden. Laut Anklage einer so schwer, dass er notoperiert werden musste.

Während einer der beiden Zwillinge im Laufe einer einer zweistündigen Vernehmung ausführlich Angaben zur Tat machte, blieb sein Zwillingsbruder zum Hergang stumm. Der jüngere Bruder ließ eine Erklärung seines Anwalts verlesen.

Der gesprächige der beiden Zwillinge räumte ein: „Es ging um Streitigkeiten wegen einer Frau.“ Er gestand auch ein, dass er mit einem in einem Urlaub erworbenen Taschenmesser auf den Insassen des Beifahrersitzes losgegangen sein. „Aber mir war nicht klar, was ich mit so einem simplen Messer anrichten kann. Ich hatte niemals die Absicht, jemandem so schwer zu schaden oder sogar einen Menschen zu töten.“

Er gestand, in den Oberarm und in den Brustraum seines Kontrahenten gestochen zu haben. Von dessen Verletzung am Bein will er nichts bemerkt haben. Bewusst gezielt habe er in keinem Fall. „Ich bin sehr erschrocken und weggerannt.“ Das Taschenmesser habe er eigentlich nur aus Angst bei sich gehabt, um sich selbst zu verteidigen.

Der jüngste der Brüder ließ von seinem Anwalt Adrian Volmari erklären: „Die Fahrt nach Östringen war ein großer Fehler. Auf die Beleidigungen hätte man anderes regieren können.“ Wie Volmari sagte, habe sich sein Mandant in einer Art Tunnel befunden und habe kaum mitbekommen, was um ihn herum geschehen sei. In der Erklärung gestand der Jüngste ein, dass er mit seinem Messer in den linken Vorderreifen des blockierten Autos gestochen habe.

Wie viele Männer mit wie vielen Messern die Insassen des Autos angegriffen haben, ließ sich auch bei der Vernehmung eines der Geschädigten nicht endgültig klären. Von den Verteidigern der Angeklagten in die Enge getrieben, verwickelte sich der aussagewillige Angeklagte in Widersprüche, auch im Hinblick auf Angaben, die er nach der Tat bei der Polizei gemacht hat.