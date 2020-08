Es ist das größte Gymnasium in Nordbaden: 125 Pädagogen unterrichten über 1.300 Schülerinnen und Schüler am Leibniz-Gymnasium Östringen. Am 14. September beginnt in dieser immer größer gewordenen „Lernfabrik” das neue Schuljahr. Mit Hoffen und Bangen wie an wohl allen anderen Bildungseinrichtungen angesichts bekannten Einschränkungen und neuen Sorgen. Schulleiterin Ulrike Sauer-Ege gab unserem Redakteur Thomas Liebscher Auskunft über die Vorbereitungen unter den Präventionsvorgaben gegen Covid-19.

Noch zwei Wochen dauern die Sommerferien an. Sie arbeiten bereits in Ihrer Schule für die Vorbereitung des Unterrichts ab 14. September. Wie viele Kollegen sind mit dabei?

Sauer-Ege Wir sind mit größerer Mannschaft als sonst an den Vorbereitungen. Der Stundenplan für 1.345 Schüler ist zu erstellen. Wir müssen berücksichtigen, dass es eine Lehrerzuweisung wie zu normalen Zeiten gibt. Allerdings werden vier oder fünf Kollegen nicht kommen können, weil sie zur Risikogruppe gehören. Sie müssen ersetzt werden oder ein Online-Unterricht durch sie ist zu organisieren. Wo wir dann in den Unter- und Mittelstufenklassen zusätzliche Betreuer brauchen. Und die nächsten beiden Wochen läuft außerdem im Hause Unterricht durch das Projekt Lernbrücke.

Was steckt dahinter?