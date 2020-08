Der Siegfriedsbrunnen in Odenheim: Ein wahrhaft sagenhafter Brunnen

Das Odenheimer Ehepaar Pflittner hat einen Abstecher gemacht zum Siegfriedsbrunnen an der Landstraße nach Östringen. Die beiden genießen den Aufenthalt unter schattenspendenden Bäumen am sprudelnden Quell. „Das Wasser ist sehr erfrischend, kalt und angenehm“, sagt André Pflittner. Doch nicht nur bei den Odenheimern ist das kühle Nass heiß begehrt. Vor allem an Wochenenden kommen immer wieder auch Besucher aus der Umgebung, die ihre Kanister und Trinkflaschen mit dem Wasser aus dem Brunnen füllen.

„Früher waren es noch mehr. Vor allem um Schnaps zu brennen, war das Wasser sehr beliebt“, weiß Günter Wippler. Der 68-Jährige ist eines von zwölf Mitgliedern des heimatkundlichen Arbeitskreises Odenheim und seit seiner Kindheit sehr interessiert an Geschichte. So gehörte er auch zu den Mitarbeitern, die vor wenigen Jahren die Informationstafeln beim Gedenkstein angebracht haben.

Siegfried und Hagen im Kraichgau?

Schließlich lockt der Brunnen nicht nur Erfrischungssuchende, sondern auch Geschichts- und Literaturfreunde; ein Relief zeigt die Szene aus dem Lied der Nibelungen, in der Hagen von Tronje „vor dem Odenwalde“, wie es in der Sage heißt, den Helden Siegfried ermordet.