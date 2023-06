Rück- und Ausblick

Rhein-Neckar Löwen wollen Kiel und Co weiter auf die Pelle rücken

Mit Highspeed-Handball trieben die Rhein-Neckar Löwen in der abgelaufenen Saison ihre Gegner regelmäßig zur Verzweiflung und die Zuschauer in Scharen in die Halle. Das soll erst der Anfang gewesen sein.