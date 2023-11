Die Täter sind am Dienstagnachmittag unerkannt in ein Einfamilienhaus in Östringen-Tiefenbach eingedrungen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte sind am Dienstagnachmittag in der Zeit von 13 Uhr bis 19 Uhr in ein Einfamilienhaus im Fliederweg in Östringen-Tiefenbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich die Bewohner zur Tatzeit nicht im Haus.

Die Täter durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten Schmuck im niedrigen vierstelligen Betrag.

Zeugen gesucht

Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0721) 6 66 55 55 in Verbindung zu setzen.