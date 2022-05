Einbrecher stehlen Tresor aus einem Hotel in Östringen-Tiefenbach

Ein Hotel in Östringen-Tiefenbach ist am vergangenen Wochenende zu dem Schauplatz eines Diebstahls geworden. Einbrecher haben einen Tresor mit mehreren Tausend Euro mittels eines Speisewagens gestohlen.

Diebe sind am Donnerstag zwischen 1 und 5 Uhr morgens in ein Hotel in Östringen-Tiefenbach eingebrochen. Wie die Polizei informierte, stahlen die Langfinger einen Tresor.

Die Einbrecher hätten sich vor dem Diebstahl bereits seit mehreren Stunden in dem Hotel in der Straße „Am Kreuzbergsee“ aufgehalten. Die Unbekannten transportierten den Tresor vermutlich in einem Speisewagen zu dem bereitgestellten Auto.

In dem Geldschrank hätten sich mehrere Tausend Euro und der Inhalt einer Wechselkasse befunden, heißt es in der Mitteilung weiter. Wie die Täter in das Hotel gelangt sind, wird aktuell noch ermittelt.

Spuren wurden gesichert

Insgesamt ist ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden. Die Polizei sicherte den Tatort zur Spurensicherung.

Personen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad-Schönborn in Verbindung zu setzen.