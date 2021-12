Gefaktes Einsatzfahrzeug in Östringen

Fake-Polizeiauto fährt durch Östrigen: Die „Pozilei“ hat kein Tatütata

In Östringen ist ein gefaktes Polizei-Auto unterwegs. So etwas gibt es wohl in ganz Deutschland immer mal wieder. Wir haken nach: Ist das verboten? Was sagt die echte Polizei dazu?