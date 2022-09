Zeugen gesucht

Flucht vor Polizeikontrolle: Rollerfahrer gefährdet Verkehrsteilnehmerin

Ein unbekannter Rollerfahrer ist in Östringen am Donnerstag vor der Polizei geflüchtet. Dabei gefährdete er nachweislich eine Verkehrsteilnehmerin. Diese wandte sich an die Polizei.