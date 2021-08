Wegen eines Gasaustritts ist die Hauptstraße in Östringen am Montag über mehrere Stunden gesperrt. Laut Polizei besteht jedoch keine Gefahr.

Über Stunden war am Montag die Hauptstraße in Östringen gesperrt. Der Grund: ein Gasaustritt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Energieversorger gegen 13 Uhr Alarm geschlagen, weil bei Wartungsarbeiten ein Gasaustritt gemessen wurde. Später entdeckte man das Leck in der Leitung unter der Hauptstraße und öffnete die Straße.

Die Feuerwehr war ausgerückt, ebenso die Polizei, die zusammen mit dem Bauhof die Hauptstraße über Stunden absperrte. Evakuiert werden musste kein Haus, so informiert die Polizei. „Es besteht keine Gefahr“, heißt es aus der Pressestelle. Gegen frühen Abend liefen die Arbeiten noch, der Verkehr wurde umgeleitet.