Bagger knabbert Leitung an

Gasleck in Östringen-Tiefenbach verursacht großen Feuerwehreinsatz

Gasaustritt – mit diesem Alarmstichwort rücken die Feuerwehren lieber mal mit mehr Leuten aus. So auch am Donnerstag in Tiefenbach. Dort hatte ein Bagger eine Leitung „angebissen“.