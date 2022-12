Der Bau des Hauptverteilers ist das erste sichtbare Zeichen des Glasfaser-Ausbaus. „Die Verteilerstation ist kleiner als eine Fertiggarage“, sagt Erhard Wittemann vom Fachbereich Tiefbau der Stadt Philippsburg. Mit einem Schwerlastkran wird die Station für die technische Ausstattung in die Grube gehoben. In Rheinsheim ist die Verteilerstation neben der Sporthalle in der Kirchstraße 12, in Huttenheim in einem Grünstreifen in Höhe der Waldstraße 44. Dort wie auch in Hambrücken ist die Glasfaserhauptleitung, die sogenannte Backbone, bereits fertig. Laut Unternehmen beginnen Anfang 2023 Subunternehmer mit den Tiefbauarbeiten. Ortsvorsteherin Jasmine Kirschner ist gespannt: „In Rheinsheim warten nun alle auf den Besuch der Mitarbeiter, um zu klären, wo und wie die Leitungen ins Haus kommen.“