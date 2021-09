Großeinsatz mit Rettungshubschrauber bei Östringen: Autofahrerin schwer verletzt

Eine 39-Jährige hat sich am Donnerstag auf der Landstraße 552 bei Östringen mit ihrem Fahrzeug mehrmals überschlagen und musste mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, war die Frau gegen 14 Uhr in Richtung Zeutern unterwegs, als sie im Kurvenbereich nach einem Überholvorgang von der Fahrbahn abkam. Das Auto schanzte an der Schutzplanke auf, schlug im Gleisbett der neben der L552 verlaufenden Schienen mehrfach auf und kam schließlich auf einem Ackergelände zum Stehen. Die Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn ist bisher noch unbekannt. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste umgehend von einem Rettungshubschrauber in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Die Gleisanlage selbst blieb allerdings unbeschädigt. Durch die Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu einer Streckensperrung zwischen Zeutern und Odenheim. Auch der Bahnverkehr war zeitweilig durch den Unfall beeinflusst.