Holzbrett auf Herdplatte verursacht kleinen Brand in Östringen

Ein 12-jähriges Mädchen vergaß am Dienstagnachmittag ein Holzbrett auf einer angeschalteten Herdplatte. Daraus entstand ein kleiner Brand. Das Mädchen wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Ein vergessenes Holzbrett auf einer angeschalteten Herdplatte hat am Dienstag einen kleinen Brand in einer Wohnung in der Konrad-Adenauer-Straße in Östringen ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, befand sich ein 12-jähriges Mädchen alleine zu Hause, als sie nach dem Kochen eine Kochfeldabdeckung aus Holz auf die Herdplatte legte. Da sie vergessen hatte, den Herd auszuschalten, begann die Platte bald darauf an zu kokeln.

Das Mädchen bemerkte die starke Rauchentwicklung in der Wohnung zunächst nicht, da sie sich in ihrem Zimmer aufhielt. Erst beim Verlassen des Zimmers bemerkte sie die verrauchte Wohnung und flüchtete zu einem Nachbarn. Dieser betrat daraufhin die Wohnung und entsorgte die kokelnden Holzplatten kurzerhand durch das Fenster nach draußen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das Mädchen vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der durch die Flammen entstandenen Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Nachdem die Wohnung durch die Freiwillige Feuerwehr Östringen kontrolliert und gelüftet war, konnten die Wohnungsinhaber in ihre Wohnung zurückkehren.