Einbrecher verschafften sich am Sonntag gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Östringen-Eichelberg und flüchteten unerkannt mit geklautem Bargeld, Schmuck und Uhren

Die Diebe schlugen zwischen 12.30 Uhr und 19.30 Uhr ein Fenster des Wohnhauses in der Angellocher Straße ein, wie die Polizei mitteilte. Sie durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten Schubladen. Wie hoch der entstandene Diebstahl- und Sachschaden ist, ist noch unklar.

Polizei sucht Zeugen

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter der Nummer (0 72 53) 8 02 60 in Verbindung zu setzen.