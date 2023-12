Unbekannte brechen in Östringer Wohnhaus ein und klauen Wertsachen

Unbekannte haben sich am Montag gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus in Östringen verschafft und Wertgegenstände entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte sind am Montag zwischen 16 und 18 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus in der Kolpingstraße in Östringen eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei hebelten die Diebe eine Balkontür auf und verschafften sich so Zugang zum Inneren des Wohnhauses. Sie durchsuchten sämtliche Räume, durchwühlten Schubladen und nahmen Bargeld, Schmuck sowie Uhren an sich.

Der Diebstahl- und Sachschaden ist unbekannt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 53)-8 02 60 zu melden.