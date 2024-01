Zwei Wohnungseinbrüche am Wochenende in Östringen

Bislang Unbekannte sind am Samstag in zwei Wohnungen in Östringen-Tiefenbach eingebrochen und haben mehrere Wertgegenstände gestohlen.

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in zwei Wohnungen in Östringen-Tiefenbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde in der einen Wohnung Schmuck und in der anderen Bargeld gestohlen.

Am Samstag, zwischen 9.40 Uhr und 21.50 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Hambergstraße. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe im Untergeschoss ein, um in das Innere zu gelangen. Dort durchwühlten sie mehrere Zimmer sowie Schränke und erbeuteten Schmuck in bislang unbekannter Höhe.

Ob es sich um die gleichen Täter handelt, ist bislang unklar

Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich ebenfalls am Samstag in der Straße "Im Zerren". Dort drangen die Täter zwischen 17 Uhr und 22 Uhr über eine aufgehebelte Balkontür in das Wohnhaus ein. Auf Ihrem Beutezug entwendeten die Diebe einen Bargeldbetrag im geschätzten vierstelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Schönborn zu melden.