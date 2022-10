Kabarettabend „Nur die Lüge zählt“ - mit Thomas Schreckenberger in der Bücherei Östringen

von unserem Mitarbeiter Arved Oestringer. (Östringen). Im Leben gibt es immer Antagonistenpaare, hell und dunkel, Norden und Süden oder Wahrheit und Lüge. Um die Lüge ging es in Thomas Schreckenbergers Kabarett in der Östringer Stadtbücherei. „Nur die Lüge zählt“, hieß das Programm. Und genau wie zur Lüge auch die Wahrheit gehört, hatte Schreckenbergers Programm ebenfalls zwei Seiten. Zum einen den etwas schwächeren ersten Teil des Abends und zum anderen den starken zweiten Teil. Warum das Programm nun „Nur die Lüge zählt“ hieß, wurde an der ein oder anderen Stelle deutlich. Der rote Faden verlor sich aber ab und zu im Wechsel der Themenfelder und Witze. So machte ein großer Teil des Abends die satirische Betrachtung der aktuellen politischen Lage aus. Ebenso gehörten Witze über die katholische Kirche und gesamtgesellschaftliche Themen zum Repertoire des Künstlers. Das Themenfeld im ersten Teil war derart breit und die Abfolgen derart schnell, dass man von der Annexion der Krim, die Schreckenberger humoristisch mit der Annexion Mallorcas durch die Deutschen in Verbindung brachte, über das Hamstern in der Coronazeit, zu Kretschmanns Energiespartipps kam, um dann bei Philip Amthor zu landen. Der Kabarettist verwies auf den CDU-Politiker „im Kommunionsanzug“ und, dass er „neulich mit 120 durch die 70er Zone gebrettert ist. Ich wusste gar nicht, dass man mit dem Dreirad so schnell fahren kann“, sagte er zu Amthor. In puncto grünes Auftreten verwies er Claudia Roth und Anton Hofreiter die im Angriffsfall die Nato-Ostflanke alleine verteidigen könnten. „Abschreckung hat viele Gesichter“, sagte der Komiker mit Verweis auf die beiden Politiker. Gleichsam thematisierte er politische Entwicklungen in Ostdeutschland und bei der Polizei. „Die Polizei sucht über 400 Rechtsextreme. Was, haben die denn immer noch nicht genug?“, fragte er spöttisch oder: „Es gibt Dörfer im Osten, da trauen sich Polizisten gar nicht mehr hin und wenn, dann nur privat“. Immerhin, ein Trost hatte Schreckenberger für die weltpolitische Lage: „Wenn die Welt zugrunde geht, kommt der Chinese und sagt: „Nicht so schlimm, wir habe gemacht Kopie“.

War der erste Teil von Politik geprägt und an manchen Stellen schwer von einem Vortrag zu unterscheiden, zündete Schreckenberger im zweiten Teil sein Potential. Mit der Imitation verschiedener Fernsehgrößen übertraf er sich selbst und insbesondere als Klaus Kinski, der die Nachrichten moderierte, könnte er es auf ganz große Bühnen schaffen. In Manier des bekannten Wutausbrechers schrie er los: „Lizz Truss besucht die Queen und zwei Tage später war sie tot.“ Oder zu Bayern: „In Bayern gibt es Orte, da hat der Stammbaum nur einen einzigen Ast und wenn der Pfarrer ruft „Liebe Brüder und Schwestern“, dann ist es nicht mal gelogen“. Apropos Pfarrer, die katholische Kirche bekam von ihm „volle Breitseite“ mit einem Verweis auf die Missbrauchsskandale startete er eine ganze Episode zu diesem Thema. Ebenso verglich er die Kirche mit der italienischen Mafia.