Östringer Fußball-Fan vor dem EM-Achtelfinale: „Ich erwarte ein kampfbetontes Spiel“

Bis zum Schlusspfiff im Spiel gegen Ungarn war ich auf alles gefasst. Von Platz eins bis zu Platz vier, also dem Scheitern, war in der Gruppe alles möglich. Ich bin natürlich froh, dass die deutsche Mannschaft mit einem blauen Auge davongekommen ist und als Gruppenzweiter ins Achtelfinale eingezogen ist. Seit der enttäuschenden Leistungen bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland bin ich zwar kein Freund mehr von Bundestrainer Joachim Löw. Ein frühes Scheitern bei dieser EM habe ich ihm aber auch nicht gewünscht.