Große Aufregung an der Östringer Thomas-Morus-Realschule. Ein Siebtklässler hat am Montagmorgen mit einem Messer mehrfach auf einen Mitschüler eingestochen. Der musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 13-jähriger Siebtklässler soll am Montag . Das Opfer musste per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Täter konnte von einem Lehrer separiert und bis zur Ankunft der Polizei festgesetzt werden. Es folgte ein großer Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen. Der Schüler wurde festgenommen.

Für die anderen Mitschüler bestand laut Polizei aber keine Gefahr. Sie wurden in ihre Klasse gebracht, die Verantwortlichen schalteten Seelsorger ein, die sich um Schüler und Eltern, die an der Schule eingetroffen waren, kümmerten.