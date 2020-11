Der Unterricht ging am Dienstag an der Thomas-Morus-Realschule regulär weiter, wobei die Polizei nach der Messerattacke vom Montag vor Ort Präsenz zeigte. Auch um den Kindern ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.

Nach der gefährlichen Messerattacke am Montagmorgen an der Östringer Thomas-Morus-Realschule ging am Dienstag der Unterricht an der Schule wieder regulär weiter, allerdings stand noch ein Streifenwagen der Polizei vor dem Haus. „Um den Schülern auch ein Gefühl der Sicherheit zu geben“, erklärte eine Polizeisprecherin.

Der mutmaßliche Täter, ein 13-jähriger Siebtklässler, sei nach der Festnahme durch die Polizei zurück in seine Familie gekehrt. Mit 13 ist man strafunmündig. Nun wäre es an den Behörden wie etwa dem Jugendamt, den Jungen und die Familie zu betreuen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen einzuleiten, heißt es von Seiten der Polizei.