Östringen: Kinder spielen an Herd und verursacht Brand

Im Keller eines Einfamilienhauses in der Wiesenstraße in Östringen hat es am Sonntagabend gebrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage miteilt, haben Kinder im Keller gespielt und aus Versehen einen Herd angeschaltet, der in Brand geriet.

Das Feuer breitete sich auf umstehende Möbel aus. Die Feuerwehr löschte die brennenden Holzmöbel und lüftete im Anschluss die Räumlichkeiten.

Rettungsdienst behandelt eine Person

Die Einsatzkräfte retteten zwei Personen aus dem Keller. Eine Person musste durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Östringen mit einem Löschzug, die Polizei und der Rettungsdienst mit Notarzt.