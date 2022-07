Östringer Feuerwehr rettet Fische mit Pumpen vor der Überhitzung

In Sachen Fischrettung war die Östringer Feuerwehr unterwegs: Drei Stunden lang haben Einsatzkräfte der Östringer Abteilung Wasser im dortigen Fischteich umgewälzt, damit die Fische bei all der Hitze wieder mehr Sauerstoff bekommen.

„Wir haben von der Stadtverwaltung den Auftrag bekommen“, berichtet der Abteilungskommandant Thomas Greulich gegenüber bnn.de. Der Teich drohte am heißen Mittwochabend zu kippen, die Fische waren in Lebensgefahr.

Vier Einsatzkräfte kümmerten sich mit mehreren Pumpen und Rohren um die Versorgung des Teichs und der darin lebenden Bewohner.

Östringer Feuerwehr will Fischteich nochmals mit kaltem Wasser fluten

Am Donnerstag hat dann die Untere Wasserschutzbehörde den Teich begutachtet und Entwarnung gegeben. „Der Einsatz hat was gebracht“, freut sich Greulich. Trotzdem will man das Ganze nun im Auge behalten.

Für Donnerstagabend hatte die Feuerwehr bereits geplant, den Teich nochmal mit insgesamt 6.000 Liter frischem, kalten Wasser zu fluten. Bleibt es aber weiterhin heiß, so könnte der nächste Einsatz bald bevor stehen, ahnen die Einsatzkräfte.