Östringer Stadtteil Tiefenbach feiert 900. Geburtstag

Das Fest findet bei der Kreuzberghalle statt. Auf dem dortigen Parkplatz wird eigens für die Veranstaltung ein Festzelt errichtet. Am Freitagabend spielen „Cracked Fire“ und die ZAP-Gang für alle Jungen und Junggebliebenen auf. Am Samstagabend findet der Ehrenabend mit Festreden statt. Danach begeistern die „Musical-Monks“ die Festbesucher. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst im Zelt. Nach dem Frühschoppen/Mittagstisch gibt es ein Mitmachprogramm für Jung und Alt. Vorführungen gibt es unter anderem von den Kindern des Kindergartens und der Rosi-Gollmann-Grundschule. Danach spielen noch die Schulband der Thomas-Morus-Realschule, die Big Band des Leibniz-Gymnasiums Östringen und die Jugendband der Musikschule. Der Heimatverein bietet mindestens zwei Dorfführungen an. Auf dem Sportplatz baut die SVT Jugend Spielstationen auf und der Jugendtreff hat Tag der offenen Tür. Am Montag gibt es in der Kreuzberghalle Präventionsvorträge des Polizeipräsidiums Karlsruhe und am Abend spielt der Musikverein Eichelberg.