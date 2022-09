Aus sechs Kandidaten sollten die Malscher am Sonntag ihren neuen Bürgermeister küren: Und überraschenderweise stand bereits nach dem ersten Wahlgang gegen 19 Uhr ein Nachfolger für Sibylle Würfel (CDU) fest. Der neue Malscher Bürgermeister heißt Tobias Greulich.

Er holte sich mit sattem Vorsprung den Direktsieg: 57,98 Prozent der Malscher, das waren 1046 Stimmen, wollten den 32-jährigen Mann auf dem Chefsessel im Rathaus sehen. Damit ist der zweite Wahlgang am 16. Oktober obsolet.

Rouven Dittmann aus Sankt Leon-Rot hat als Zweitplatzierter das Nachsehen. Er kam mit 25,89 Prozent der Stimmen an den Sieger überhaupt nicht ran. Dritter wurde Jens Schindler aus Malschenberg mit 12,1 Prozent. Unter ferner liefen: Thomas Schell, der 60-jährige Malscher von der Bereitschaftspolizei mit 2,6 Prozent der Stimmen, der Forster Daniel Etzkorn (1,22 Prozent) und Dauerkandidat Samuel Speitelsbach mit genau drei Stimmen und 0,17 Prozent.

Wahlbeteiligung liegt bei 64,2 Prozent

Wählen konnten die Einwohner des Wein- und Wallfahrtsdorfes nur in ihrer Grundschule oder per Brief. Die Wahlbeteiligung lag laut voläufigem Wahleregbnis bei 64,18 Prozent. Das Ergebnis des ersten Wahlgangs wurde dann am Abend vor interessierten Bürgern in der Letzenberghalle bekannt gegeben.

Für Amtsinhaberin Würfel endet demnächst die erste und einzige Amtsperiode nach acht Jahren. 2014 hatte sie sich im zweiten Wahlgang gegen vier weitere Bewerber durchgesetzt. Die CDU-Bürgermeisterin der kleinen Weinbaugemeinde verzichtete „nach reiflicher Überlegung“, wie sie zu Protokoll gab, auf eine erneute Kandidatur.

Greulich arbeitet bisher auf dem Rathaus in Brackenheim

Der neue Mann an der Rathausspitze, Tobias Greulich, wurde 1990 in Heidelberg geboren und lebt heute mit Frau und kleiner Tochter in der Nachbargemeinde Östringen. Seit vier Jahren ist er Leiter des Amtes für Sicherheit und Ordnung der Stadtverwaltung Brackenheim.

Der Wahlsonntag im kleinen Malsch wurde überschattet von einem schweren Unfall. Ein 86 Jahre alter Wallfahrtsbesucher verlor nach Polizeiangaben die Kontrolle über sein Fahrzeug und erfasste einen 81-jährigen Fußgänger. Der musste per Hubschrauber und mit schweren Verletzungen abtransportiert werden. Ursache sei vermutlich ein Bedienfehler am Wagen gewesen.