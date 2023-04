Polizei deckt zahlreiche Verstöße bei einer Verkehrskontrolle in Odenheim auf

Circa 30 Anzeigen hat die Polizei am Montagnachmittag bei einer allgemeinen Kontrolle in Odenheim aufgenommen. Einige Verkehrsteilnehmer erhielten ein Bußgeld.

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagnachmittag in Odenheim hat das Polizeirevier Bad Schönborn gemeinsam mit der Verkehrspolizei Karlsruhe und dem Einsatzzug Karlsruhe mehrere Verstöße festgestellt. Wie die Polizei mitteilte, erfolgte die Kontrolle zwischen 12 und 17.30 Uhr in der Industriestraße in Odenheim.

Im Zeitraum der Kontrolle nahmen die Beamten etwa 30 Anzeigen auf. Darunter ahndeten die Beamten einen abgelaufenen Führerschein eines Autofahrers, eine fahrlässige Ladungssicherung und das Benutzen eines Handys während des Fahrens.

Vier Verkehrsteilnehmer standen bei der Kontrolle unter dem Einfluss von Drogen. Diese müssen erhielten ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld.