Flüchtender fährt Beamten an

Polizist bei Kontrolle in Östringen angefahren: Gehören solche Übergriffe zum Arbeitsalltag?

Eine Verkehrskontrolle in Östringen am vergangenen Samstag endete mit einem schwer verletzten Beamten. Ein flüchtender Autofahrer hatte den Polizisten mit dem Wagen am Fuß erfasst. Gehören solche Vorfälle zum Arbeitsalltag von Polizisten?