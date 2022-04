Landgericht Karlsruhe

Prozess um versuchten Mord in Östringen wird wieder aufgenommen

Über sechs Jahre liegt die Tat zurück. Ein heute 58-Jähriger soll 2015 in Östringen in einem Wohnhaus ein Feuer gelegt haben, in der Absicht, seine Ex-Freundin zu töten. Nun wurde der Prozess am Landgericht Karlsruhe wieder aufgenommen.