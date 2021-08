Rauchentwicklung in Östringen - Traktor brennt

Zu einem Traktorbrand ist es am Mittwochnachmittag in Östringen-Tiefenbach gekommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 90.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der brennende Traktor am Mittwoch gegen 15.40 Uhr auf dem Hofgelände in der verlängerten Sportplatzstraße in Östringen-Tiefenbach entdeckt. Die verständigte Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte die Flammen löschen. Nach ersten Einschätzungen kam es vermutlich aufgrund der Überhitzung des Motors in Verbindung mit Stroh zu dem Brand. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 90.000 Euro.