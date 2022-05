Rohrbruch unter der Bundesstraße 292: Feuerwehr Östringen mit vier Fahrzeugen und Wassersauger im Einsatz

Nach einem Rohrbuch in einem Haus an der Hauptstraße in Östringen pumpte die Feuerwehr 20 Zentimeter hoch stehenden Wasser aus einem Keller. Zu dem rund 100 Quadratmeter großen Raum wurde die Wehr am Freitagabend gegen 21 Uhr gerufen.

Der städtische Wassermeister benötigte Unterstützung in einem Gebäude an der Ecke Hauptstraße/Mühlstraße in der Kernstadt. „Mit Tauchpumpe und Wassersauger waren wir im Einsatz“, berichtet Östringens Kommandant Thomas Greulich den BNN.

Rohrbruch unter der Bundesstraße 292 führt zu Verkehrsbehinderungen

Es handelte sich zwar um den Heizungskeller, doch Geräte oder Inventar wurden nicht beeinträchtigt. Einen Wassersauger stellten die Feuerwehr der Hausbesitzerin für die Nacht zu Verfügung. 15 Feuerwehrleute waren mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

Als Ursache für die Überschwemmung gilt ein Rohrbruch in der Hauptstraße. Sie sollte für Reparaturarbeiten am Samstag aufgerissen werden, so Greulich, wobei Verkehrsbehinderungen auf der Hauptstraße und B 292 zu erwarten sind.