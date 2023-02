Sie hatten sich so gefreut: Die Odenheimer Narren. Und dann das prächtigste Wetter: Der Rosenmontagsumzug in Odenheim war von der Sonne beschienen, die Straßen von Zehntausenden gesäumt.

Die Narren in Odenheim konnten ihr Glück kaum fassen: Endlich durfte der „geilschde Umzug im Kraichgau“ wieder laufen und dann noch so ein Prachtwetter.

„10.000 Besucher werden es schon sein“, schätzt ein gutgelaunter Polizeirevierleiter Gerald Gack. Hier haben nicht nur die Narren Spaß, sondern auch die Einsatzkräfte.

„Die Kollegen machen solche Einsätze gerne.“ Auch wenn die in den vergangenen Tagen einige Zusatzschichten haben schieben müssen. „Aber die Stimmung war überall gut, wir hatten kaum Probleme“, bilanziert Gack die erste Fastnachtssaison nach Corona.

Und schließlich hatten die Odenheimer am Rosenmontag prominenten Besuch: Johnny Depp war da. Cordula Grün gab sich die Ehre. Und ja, in diesem Jahr ging nichts ohne Puffmutter Layla, gleich in mehrfacher Ausführung. Dazu die Besatzungen von 58 Wagen und Gruppen, die sich um 14.11 Uhr auf den Nibelungenring begaben, um nach zweijähriger Pause zu zeigen, ob sie es noch können. Spoiler: Sie können es noch.

Ulle Helau aus tausenden, teils heiseren Kehlen

Auch wenn am Rosenmontag die ein oder andere Stimme schon etwas heiser klang und der Bürgermeister sicherheitshalber mal die Sonnenbrille aufließ. „Ulle Helau“ aber, das erklang souverän aus 1.000 Kehlen, hundertfach.

„Es ist ein Traum“, befand denn auch der Chef der Odenheimer Karnevalsgesellschaft, Matthäus Wollfahrt. Hoch oben auf seinem Elferratswagen hatte er den Überblick über den Zug und seine Hundertschaft an Gardemädchen und -frauen.

So eine Ausbeute wie hier hatten wir nirgends. Eine Zuschauerin des Odenheimer Umzugs

Die Teilnehmerzahl war über die Zwangspause konstant geblieben, nur die Preise für die Gutsele haben sich saftig erhöht. „Wir haben etwas weniger besorgt und trotzdem mehr bezahlt“, so Wollfahrt.

Das Publikum aber schien nicht enttäuscht: „So eine Ausbeute wie hier hatten wir nirgends“, berichtet eine Mutter begeistert. Zwei Mädchen haben schon die zweite Tasche gefüllt. Mit Chips, mit Popcorn und ja, sogar drei Paar Flipflops haben sie ergattert. Die Laune könnte nicht besser sein. Auch bei Johanna Ries. Die 22-Jährige tanzt normalerweise bei der Hilsbacher Katzengarde.

„Ich finde, die in Odenheim strengen sich richtig an. Auch alle Zuschauer sind verkleidet. Da hat man richtig Lust, mitzumachen“, schwärmt sie.

Östringens Bürgermeister wartete am Rathaus auf die Teilnehmer

Angeführt wurde der Zug vom Odenheimer Oberzugmarschall. Vor dem Rathaus wartete auf alle Wagen das Odenheimer „Dreigestirn“, bestehend aus Moderator Thomas Lehmann, DJ Fritz Krüssmann und Östringens Bürgermeister Felix Geider.

Roswitha Wickenhäuser ist aus Tiefenbach rüber gekommen. „Der Odenheimer Umzug war immer so schön.“ Sie sollte nicht enttäuscht werden. Mittendrin hatte sie ihr kleines Klappstühlchen in der Sonne aufgestellt. Dann zogen die Gruppen an ihr vorbei.

Neben den Gastgebern viele Odenheimer Teilnehmer: Der Musikverein, der Kirchenchor, der Fischerverein und ganz heiß: Die Feuerwehr, um nur einige zu nennen.

Der „Party Bunga Odna“ zog mit lauter Musik und originellen Steampunk-Kostümen die Aufmerksamkeit auf sich. Die Katzbachgugga mit ihren grellen Kostümen und der mindestens ebenso grellen Guggemusik. Die Harakiris aus Heidelsheim schickten das Virus zum Teufel.

Am Ende reichlich Bumm-Bumm

Und die Jugend, die sich etwa auf Höhe des Eiscafes tummelte, freute sich über die lauten Bumm-Bumm-Wagen, die am Ende des Zugs langsam aber sicher die Aftershow-Party bei frühlingshaften Temperaturen einläuteten.