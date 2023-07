Viel Kreativität

Schüler in Östringen tüfteln regelmäßig mit Fischertechnik

Fischerbautechnik-Baukästen haben seit 1964 nichts an Faszination verloren. In einer Arbeitsgruppe in Östringen treffen sich regelmäßig Kinder und Jugendliche, um mit den Bausteinen zu experimentieren.