Messerattacke in Sinsheim

Tödliche Messerattacke in Sinsheim: Seehofer fordert mehr Prävention

Nach der tödlichen Messerattacke eines 14-Jährigen in Sinsheim hat sich nun auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) dazu geäußert. Der mutmaßliche Täter hatte bereits im November an einer Schule in Östringen einen Mitschüler lebensgefährlich verletzt.