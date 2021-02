Die Tat schockiert: Ein 14-jähriger Junge soll einen 13-Jährigen im Sinsheimer Stadtteil Eschelbach mit einem Messer getötet haben. Bei dem Täter soll es sich ausgerechnet um den selben Jungen handeln, der auch in Östringen schon zustach.

In Sinsheim ist der Schock groß. Dass ein 14-Jähriger einen 13-jährigen Jungen mit dem Messer getötet haben soll, kann hier kaum einer glauben. Doch vieles deutet auf eine Bluttat unter Jugendlichen hin.

Am Mittwoch wurde der tote Junge an einem Feld bei Sinsheim-Eschelbach aufgefunden. Polizisten nahmen den tatverdächtigen 14-Jährigen in der Nähe fest. Es folgte ein großer Polizeieinsatz im gesamten Gebiet.

Besonders schockierend für viele: Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich just um den Teenager handeln, der im November bereits seinen Mitschüler in der Östringer Realschule mit einem Messer schwer verletzt haben soll.