Flächenbrand am Waldrand, Rauch über dem Schindelberg. Am Donnerstagabend um 19.30 Uhr gibt die Leitstelle Karlsruhe Alarm, kurz darauf werden schon die ersten Strahlrohre auf Flammen gerichtet, weitere Feuerwehrfahrzeuge rollen an. Doch das Wasser wird nicht genügen, man braucht Schlauchleitungen, ein Landwirt bringt mit seinem Traktor weitere 12.000 Liter Wasser in einem Edelstahlfass. Ein Glück, denn der nächste Hydrant liefert kaum Wasserdruck – was nun, gibt es andere?

Fragen, vor die Übungsleiter Kai Kaltenbrunner die drei angerückten Abteilungen der freiwilligen Feuerwehr Östringen ganz gezielt gestellt hat. Der Brand auf dem Gelände des Kraichgau Camping Wackerhof ist mit Rauchbomben simuliert, zum Glück ist es nur eine Übung. „Deshalb ist es gut, wenn Probleme genau jetzt auftauchen“, meint Raimund Becker von der Abteilung Odenheim.

Bäume erschweren das Durchkommen

Er hat die Übung in Absprache mit Familie Wacker schon länger geplant und steht nun mit geschultem Auge zwischen den insgesamt 29 mit der Brandbekämpfung beschäftigten Damen und Herren. „Ja“, meint Kommandant Uwe Fellhauer stolz, „in den letzten Jahren finden auch immer mehr Mädchen und Frauen den Weg zur Feuerwehr, das freut uns natürlich!“

Hand in Hand gehen die Arbeiten, doch die Bäume der Allee erschweren das Rangieren, der Trecker mit seinem Tankwagen muss näher an den Brandherd. Rasch wird aus dem Tank ein flexibles Bassin geflutet, aus dem nun per Tauchpumpe die Strahlrohre versorgt werden. „Aller Ehren wert, dass die Landwirte die Feuerwehr so unterstützen“, meint einer der Neugierigen.

Übung lockt interessierte Zuschauer an

Auch die zufällig anwesenden Gäste des Campingplatzes waren nur vage eingeweiht und sind mächtig interessiert, gerade am Edelstahlfass, das von der Schindelberger Familie Scheuring für genau solche Fälle bereitgestellt wird. Aus der Idee wurde Programm: Inzwischen steht das Fass im Sommer als stets gefüllte Reserve bereit, die Feuerwehr kennt die Landwirte mit entsprechendem Zuggerät.

Freiwillige Feuerwehr nimmt viele Erkenntnisse mit

Noch während der Übung wird gefachsimpelt, ob man die zweizölligen Auslässe der drei je 3.000 Liter fassenden Kammern nicht mit passenden Feuerwehrkupplungen versehen könnte. „Dann wäre das Wasser ruckzuck im Bassin und ich direkt wieder unterwegs für Nachschub“, meint Andreas Scheuring. Doch Uwe Fellhauer hat schon Fotos und Notizen gemacht, wie auch Kai Kaltenbrunner eifrig den Stift am Start hat, „wir werden vor allem unsere Einsatzpläne und die Situation der vorhandenen Hydranten prüfen.“

Vorher jedoch wollen Schläuche und Bassins aufgeräumt sein, auch das gehört zum Einsatz. Und auch das Wasserfass ist wieder voll, noch bevor sich die drei Abteilungen aus Eichelberg, Tiefenbach und Odenheim bei einer kleinen Erfrischung seitens der Gastgeberfamilie zur abschließenden Besprechung einfinden.

Dankesworte werden gesprochen, vor allem aber werden Erkenntnisse mitgenommen vom Wackerhof. Und genau so soll eine Feuerwehrübung sein.