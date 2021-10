Zeugen gesucht

Wohnwagendiebstahl in Östringen

Nach einem Wohnwagendiebstahl in Östringen in der Nacht auf Donnerstag ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Der Wohnanhänger der Marke Fendt war auf einem Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße abgestellt.