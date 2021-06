Zeugen nach illegaler Asbestentsorgung in Östringen gesucht

Am Dienstag sind entsprechende Beweise gesichert worden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben in einem Waldstück, zwischen dem „Stifterhof“ und Tiefenbach, eine größere Menge Asbest entsorgt. Dies teilt die Polizei Karlsruhe mit. Gemeinsam mit dem Umweltbeauftragten der Stadt Östringen waren Beamte aus dem Bereich Gewerbe und Umwelt am Dienstag vor Ort, um entsprechende Beweise zu sichern. Vor dem Hintergrund des Straftatbestandes des „Unerlaubten Umgangs mit Abfällen“ wurden Ermittlungen eingeleitet.

Die Menge des entsorgten Asbestes lässt darauf schließen, dass der Waldweg vermutlich mit einem kleineren LKW oder größeren Transporter angefahren wurde. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das gesundheitsgefährdende Asbest schon seit längerer Zeit dort befindet.

Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach Zeugen, welche Beobachtungen im Bereich des „Waschloch-Waldes“ in Östringen gemacht haben. Hinweise werden gerne telefonisch, unter der Nummer 0721 666 3802, entgegengenommen.