Zimmerbrand in Östringen: Ursache bislang Unbekannt

Im Östringer Ortsteil Eichelberg ist am Dienstagabend ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, handelte es sich dabei um einen Zimmerbrand aus bislang unbekannter Ursache.

Der Feuerwehr gelang es das Feuer gegen 23 Uhr nach knapp 20 Minuten zu löschen, so die Polizei. Eine Person sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht worden. Auf das Gebäude griff das Feuer nach Angaben der Beamten nicht über.