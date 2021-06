Japanische Spezialitäten

Gastronom Belal Ismail eröffnet Sushi-Bistro in Bruchsal

Er war noch nie in Japan und spricht auch kein japanisch. Ab Ende Juli will Belal Ismail mit einer Filiale der Sushi-Kette „On Sushi“ in Bruchsal Liebhaber der japanischen Spezialitäten verköstigen.