Online-Umfrage in Bruchsal: So war die Resonanz zum Thema Innenstadt

Die Bruchsaler Innenstadt soll attraktiver werden. Um Konzepte ausarbeiten zu können, war die Meinung der Bürger gefragt. Was geschieht nun mit den erhobenen Daten?

In Bruchsal konnten sich Bürger und Bürgerinnen an eine online-Umfrage zur Innenstadtentwicklung äußern. Lisa Mücke, Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing, erklärt, wozu die Umfrage gemacht wurde und was mit den Ergebnissen passiert.

Das sind die Hintergründe der Umfrage

Frau Mücke, warum eine Umfrage zur Innenstadtentwicklung?

Mücke Im Rahmen des Projektes „Innenstadtberatung IHK“ erarbeitet die Stabsstelle Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing der Stadt Bruchsal in diesem Jahr gemeinsam mit der IHK Karlsruhe und dem BranchenBundBruchsal Maßnahmen und Projekte. Es geht darum, die Innenstadt weiter zu beleben und deren Anziehungskraft zu steigern. Ein Teil dieses Prozesses ist die Bestandsaufnahme und die Erarbeitung eines Stimmungsbildes der gegenwärtigen Situation in der Innenstadt. Basierend auf dieser Datengrundlage werden Ideen und Konzepte entwickelt, um die Innenstadt nachhaltig zu stärken und zukunftsfähig zu gestalten.

Wie funktionierte die Teilnahme und wer durfte mitmachen?

Mücke Anfang Juli fand an zwei Tagen eine Vor-Ort-Umfrage in den Einkaufsstraßen statt. Daran beteiligten sich über 200 Personen. Die Online-Umfrage war anschließend von Anfang Juli bis Mitte August. Sowohl die Bruchsaler, als auch die Bevölkerung aus der Region waren herzlich eingeladen, uns ihre Meinung zur Bruchsaler Innenstadt mitzuteilen. Dabei haben nochmals über 500 Teilnehmende ihr Feedback abgegeben. Diese Resonanz war sehr erfreulich.

Welche Themen interessieren Sie besonders und was geschieht mit den Antworten?