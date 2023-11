Arbeit ohne Pause

Gastronomen in Bruchsal und der Region reagieren mit Servierrobotern auf den Fachkräftemangel

Auf den Fachkräftemangel in der Gastronomie hat das Restaurant Erck in Bad Schönborn mit einem neuen Mitarbeiter reagiert. Er heißt Otto und ist ein Roboter. Im Lago am Bruchsaler Golfplatz bringt ein solcher Helfer schon länger Teller in den Speisesaal.