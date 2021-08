Bruchsaler Sportler hoffen auf Medaillensegen bei den Paralympics in Tokio

Niko Kappel ist ein lebenslustiger junger Mann. Als er jedoch auf die Para-EM Anfang Juni im polnischen Bydgoszcz und die Paralympics ab Dienstag, 24. August, in Tokio angesprochen wurde, äußerte sich der Kugelstoßer selbstkritisch.

„Ich weiß, dass ich noch etwas zu tun habe“, sagte der 26-jährige Schwabe nach seinem dritten Platz bei der Europameisterschaft.

Schließlich will der kleinwüchsige Athlet in Japans Hauptstadt seinen Coup von vor fünf Jahren in Rio de Janeiro wiederholen und für das Team Deutschland erneut die Goldmedaille gewinnen.