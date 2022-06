Eine endlose Geschichte

Paukenschlag in Bruchsal: Bahn will den Bahnübergang Holzindustrie umbauen

Wer stand nicht schon dort: wartend und fluchend. Die Schließzeiten am Bahnübergang Holzindustrie sind so berühmt wie berüchtigt. Jetzt soll tatsächlich Bewegung in die Sache kommen.