Exil-Theater in Bruchsal: Kabarettist Horst „James“ Schäfer schlüpft in verschiedene Rollen

Seit 30 Jahren ist Horst Schäfer im Kultur-Geschäft. Am Samstag trat er im Exil-Theater in Bruchsal auf. Dabei bot er ein großes Repertoire an verschiedenen komischen Figuren, so auch die des unterdrückten Gatten.

Personifizierte Inkompetenz am Werk

Von seinen Zeitgenossen will er sich bewusst abheben. Und das schafft er mithilfe eines Adjektivs, das er freimütig verkündet: Horst „James“ Schäfer bezeichnet sich als „überraschend inkompetent“.

Damit gibt er Rätsel auf, wie diese Selbsteinschätzung zum Vorschein kommt. Wenn er, wie am Samstag, im Exil-Theater Bruchsal als Kabarettist und Comedian das Publikum unterhält, ja regelrecht begeistert, will er nicht so sein wie die meisten Männer und Frauen. Denn die meisten wollen wohl – ganz eitel – als besonders kompetent daherkommen.

Seit über 30 Jahren ist Horst Schäfer im Geschäft. Entsprechend greift er auf einen großen Erfahrungsschatz zurück. Im Exil-Theater lieferte er daher ein schier unerschöpfliches Repertoire an „Highlights aus Kabarett und Comedy“. So lautete die Ankündigung seines zweistündigen Auftritts.

War schon 1990 bei den Amateur-Theatertagen in Bruchsal

„Schon vorbei?“, fragte ungläubig eine Besucher, als sich der kombinierte Unterhalter und Unruhestifter auf der Bühne verabschiedete. Sein Schlag-auf-Schlag-Programm bot alles, was die Bandbreite des Kabaretts und des Comedys so hergibt: Satire und Süffisantes, Komik und Klamauk, stets Nachdenkliches und Gesellschaftskritisches, aber auch Lustiges, Spaßiges, Kurzweiliges.

Der heute 61-jährige gebürtige Odenwälder versteht sein Bühnenhandwerk. Im Hauptberuf ist er Versorgungstechniker im Heidelberger Universitätsbauamt.

Lange genug ist er in dem Metier unterwegs. 1990 wagte er sich mit vier Freunden zu den Amateur-Theatertagen nach Bruchsal. Der Erfolg motivierte zum Weitermachen. Von da an war das Team in verschiedenen Besetzungen unter dem Namen „bruchsalat“ unterwegs.

Vom Paläontologe-Professor zum werbewirksamen Rapper

Was er auf dem Kasten hat, zeigte er in dutzenden Rollen. Oft präsentierte er sich als unangemeldeter und ungebetener Gast, der plötzlich aus dem Nichts auftaucht und einen Mordswirbel verursacht.

„Publikumsnah und vor allem rotzfrech“ beschreibt er sich selbst. Seine Inkompetenz beweist er bei verschiedensten Anlässen: etwa auf Firmen-, Vereins- und Familienfeiern.

Betriebe machen sich einen Spaß und laden ihn zu absolut inkompetenten Auftritten ein. Etwa als Paläontologe-Professor zu einem Banker-Kongress mit einem Placebo-Büffet.

Seine kuriosen Erlebnisse auf einem Flohmarkt, wo er eine Videokassette in den Toaster stecken will, bei einer Verkehrskontrolle, als Bundeswehrsoldat, Koch, Hausmeister oder als werbewirksamer Rapper kommen bestens beim Publikum an.

Bruchsaler Publikum belohnt Künstler mit lautstarkem Beifall

Zu seinem Repertoire gehören Einsätze als Beistand eines unterdrückten Ehemannes oder auch als Fernsehfachverkäufer mit Fachkauderwelsch und als Kulturbotschafter. Und nicht zuletzt als Besucher aus Übersee, der im badischen „Brusl“ das „Las Vegas of Comedy“ ausmacht.

Mit Wonne präsentiere er sich als Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki und imitiert dessen Mimik, Gestik und Sprache. Wie sehr er die legendären Kabarettisten Werner Finck und Wolfgang Neuss verehrt, bringt er mit einzelnen Szenen zum Ausdruck. Und dafür bekommt er in Bruchsal besonders lautstarken Beifall.