Keiner weiß, ob die Menschen im kleinen Andendorf Velille Weihnachten feiern können. Mit Sorge berichten ihre Freunde aus Bruchsal von den Unruhen in Peru.

Machtkampf in Peru

Es wird wohl ein unruhiges Weihnachtsfest werden im kleinen Velille. 3.700 Meter hoch liegt das Dorf in den Anden von Peru. Gerade mal 8.700 Menschen leben im dünn besiedelten Landstrich.

Und doch dringen die aktuellen, politischen Unruhen im Land bis ins Hochgebirge. Und sie dringen bis nach Untergrombach. Denn die hiesigen Katholiken aus den Bruchsaler Stadtteilen pflegen seit einigen Jahren eine Partnerschaft mit dem kleinen peruanischen Ort.

Pfarrer Thomas Fritz von der Gemeinde Bruchsal-Michaelsberg ist beunruhigt. Im Gottesdienst und über Facebook ruft er die Gläubigen zum Gebet auf. „Wir stehen unseren Geschwistern im Gebet bei.“ Dramatische Berichte dringen aus Peru nach Untergrombach.

Dass es zu politischen Unruhen im südamerikanischen Andenland gekommen ist, hätten in Deutschland viele nicht auf dem Schirm. „Ich habe das auch zunächst nicht registriert. Die Dringlichkeit war mir nicht klar“, berichtet Fritz. Dann aber wurden die Nachrichten über Whatsapp aus Peru besorgniserregend. Per Messenger hält der Perukreis Kontakt. Einmal pro Monat gibt es eine Videokonferenz mit den Partnern in Velille. Und die berichten Dramatisches.

Die Menschen leben von Vorräten und dem was im Ort noch produziert wird. Thomas Fritz, Pfarrer in der Gemeinde Bruchsal-Michaelsberg

Zwischenzeitlich ist der Ort von der Außenwelt abgeschnitten, weil Demonstranten Straßensperren errichtet haben. Selbst Bauern mit Obst- und Gemüselieferungen kamen nicht durch. „Die Menschen leben von Vorräten und dem was im Ort noch produziert wird“, hat Fritz erfahren. Dass sich die Polizei in den Polizeiposten zurückgezogen hat und nicht die Konfrontation mit den Demonstranten sucht, wertet Fritz als positives Zeichen. So eskaliere die Lage wenigstens nicht noch mehr.

Auto des Pfarrers wurde in Peru mit Steinen beworfen

Hintergrund der Unruhen ist ein Machtkampf. Seit der linke Staatspräsident vom Parlament abgesetzt und später wegen Rebellion und Verschwörung in Untersuchungshaft gesetzt wurde, toben die Proteste.

Die neue Präsidentin hat den Rückhalt des Parlaments und von Polizei und Militär, nicht aber den der oft indigenen, ländlichen Bevölkerung. Gewaltsame Auseinandersetzungen sind an der Tagesordnung. Die neue Regierung reagiert mit Ausgangssperren und Ausnahmezustand.

„Pater Samuel wollte für das Weihnachtsfest in seiner Gemeinde Velille einige Besorgungen in Cusco machen“, berichtet Fritz von seinem Amtskollegen in der Partnergemeinde. Doch Straßensperren verhinderten seine Rückkehr.

Über teils schlechte und verschneite Seitenstraße durchs Andengebirge habe er dann einen Weg gefunden. Doch Streikende und Demonstranten hätten ihm alles abgenommen und sein Auto mit Steinen beworfen.

Peruanische Gäste werden im Mai in Bruchsal erwartet - noch

Fritz fürchtet, dass die Gewalt weiter eskalieren könnte. Man zählt bereits 19 Tote in Peru, dazu viele Verletzte. Vor allem in ländlichen Gegenden gebe es Aufstände. Hoffnung mache ihm, dass die Bischöfe zu einer großen Friedensdemonstration aufgerufen und das Militär gebeten haben, von Gewalt abzulassen. Doch die Gefahr eines Militärputsches läge noch immer in der Luft.

„Für uns in Deutschland ist es im Moment schwierig zu helfen“, erklärt Fritz weiter. Man spreche den Partnern Mut zu, bete für sie und hofft, dass die Menschen in Velille wenigstens etwas Weihnachten feiern können. „Aber es herrscht ja Ausgangssperre.“

Fritz selbst und der Peru-Kreis waren in der Vergangenheit bereits zu Besuchen in Peru. Für Mai 2023 war geplant, dass vier Jugendliche und vier Erwachsene zum Gegenbesuch nach Bruchsal kommen. Im Moment allerdings weiß niemand, ob das klappt.