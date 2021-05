Luise Helm strahlt Zuversicht aus. „Gottes Geist weht, wo er will“, sagt die Pfarrerin der Kirchengemeinde Bad Schönborn-Kronau. Durch Jahrhunderte sei der Glaube weitergetragen worden, selbst durch schwere Krisen.

Wieso solle das jetzt an Pfingsten anders sein, auch wenn die Pandemie das Leben auf den Kopf gestellt hat? Jedenfalls ist in der Gemeinde von Helm alles für die Konfirmationen an diesem Pfingstwochenende organisiert. Statt zweier Gottesdienste feiert Helm zehn.

„Die Arbeit hat sich potenziert“, sagt sie. Absprachen seien aufwendiger geworden, die Vorbereitung ausführlicher. Aber die Pfarrerin ist froh, über verschiedene Formen - online, im Pfarrbrief oder bei Andachten im Pfarrgarten - den Kontakt mit der Gemeinde halten zu können. Verschlossene Kirchen, wie vor einem Jahr an Ostern, dieser Schock sitzt bei ihr immer noch tief.