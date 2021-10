100.000 Euro Sachschaden nach Hausbrand in Philippsburg

Bei einem Feuerausbruch in einem Haus in Philippsburg sind durch die schnelle Reaktion einer Anruferin und der Feuerwehrkräfte keine Verletzte zu verzeichnen. Allerdings entstand ein enormer Schaden.

Ein Sachschaden von 100.000 Euro ist die Folge eines Hausbrandes in Phillippsburg am Donnerstagmorgen.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, meldete eine Anruferin den Feuerausbruch gegen 6.30 Uhr in der Rote-Tor-Straße.

Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden vorsorglich die angrenzenden Gebäude evakuiert, sodass alle Bewohner in Sicherheit gebracht werden konnten und niemand verletzt wurde. Weiterhin verhinderten die hinzugeeilten Feuerwehren Phillippsburg und Waghäusel ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Gebäude.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer im Erdgeschoss eines Anbaus im Innenhof aus und breitete sich dort bis ins Dachgeschoss aus. Die Familie die zu dem Zeitpunkt in dem Haus schlief, konnte sich selbst in einer naheliegenden Bäckerei in Sicherheit bringen.