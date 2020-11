Ein 22-Jähriger war am Dienstagabend unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit seinem Auto in Philippsburg unterwegs. Laut Meldung der Polizei beobachtete ein Zeuge den sichtlich alkoholisierten Mann, als er gegen 23 Uhr in sein Auto in der Kronenwerkstraße stieg. Anschließend fuhr der junge Mann los.

Eine verständigte Streife konnte den Mann finden und unterzog ihn einer Kontrolle. Bei dieser ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,4 Promille. Zudem hatte der 22-Jährige noch Betäubungsmittel konsumiert. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Zur Blutentnahme brachten ihn die Beamten auf die Wache.