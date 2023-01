Viertägige Feierlichkeiten

400 Jahre Stadt Philippsburg: Stadtführungen und große Konzerte zum Jubiläum

Seit 1623 gibt es Philippsburg. Davor hieß es Udenheim. Die Stadt will groß feiern. Wir werfen einen kurzen Blick in die Geschichte und zeigen außerdem: Was ist an Festen dieses Jahr geplant? Was erwartet die Bürger?