Reiter stürzt von Pferd

61-Jähriger verletzt sich bei Reitunfall bei Philippsburg schwer

Ein Reiter hat am Samstag bei Philippsburg die Kontrolle über sein Pferd verloren. Durch den Sturz auf den Asphalt verletze er sich lebensgefährlich und musste per Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.