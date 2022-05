Alarmanlage schlägt in Philippsburg „Fensterbohrer“ in die Flucht

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Sonntagmorgen und Dienstagmittag in ein Einfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße in Philippsburg eingebrochen. Nach Angaben der Polizei nutzten die Einbrecher die Gunst der Stunde, da die Bewohner des Hauses abwesend waren.

Die sogenannten „Fensterbohrer“ drillten ein kleines Loch in eine Holztür und gelangten so ins Haus. Hier ging jedoch eine Alarmanlage los, welche das Vorhaben der Einbrecher vereitelte. Sie ergriffen die Flucht, ohne etwas gestohlen zu haben.

Die Polizei stellte am Tatort Spuren sicher, welche nun der Kriminalpolizei bei den Ermittlungen zugutekommen.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (07 21) 6 66 55 55 in Verbindung zu setzen.